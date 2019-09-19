بالارقام.. الخطوط القطرية تعلن تسجيل خسائر كبيرة

الخميس 19 سبتمبر 2019

الطيران القطري

أعلنت الخطوط الجوية القطرية الأربعاء، أنها تكبدت خسائر بلغت 639 مليون دولار في السنة المالية التي انتهت في مارس 2019، وعزت الشركة ذلك إلى إغلاق أسواق رئيسية بوجهها.



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وقالت الخطوط الجزية القطرية في بيان إن السنة المالية حتى مارس "كانت مليئة بالتحديات"، مبدية أسفها لـ"تسجيل خسائر صافية بلغت 2,3 مليار ريال قطري (639 مليون دولار) تعود إلى خسارة وجهات ناضجة كانت تحظى بإقبال كبير وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات اسعار الصرف".

وكانت شركة الطيران القطرية قد سجّلت خسائر بلغت 69 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء ذلك بعد فترة من الوفرة في السنة المالية السابقة للأزمة، عندما سجلت زيادة بنسبة 22 بالمئة في صافي الأرباح في عامي 2016 و2017.