أمريكا تشيد بقرار السعودية الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة

الخميس 19 سبتمبر 2019 ترامب كتب الخليج 365 ـ متابعات أشار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، بقرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالانضمام إلى مجموعة الأمن البحري.

وأكد الجنرال كينيث ماكينزي: "أن انضمام الرياض للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية من شأنه القيام بدور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتخفيف التوترات الإقليمية". وتابع، على حساب القيادة المركزية الأمريكية بموقع التواصل الاجتماعي "توتير": "نقدر الدور الرائد للسعودية في المسائل الأمنية الإقليمية ونرحب بالتزامها بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة". Advertisements وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية أن التهديدات التي تواجه حرية الملاحة مشكلة تتطلب حلاً دولياً. وفجر أمس الأربعاء، أعلنت المملكة العربية السعودية الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية: "أن هذا التحالف الدولي يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن ويضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية". وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي. ويهدف انضمام السعودية إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.

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