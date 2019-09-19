الرئيس الأمريكي يعين روبرت أوبراين مستشاراً للأمن القومي

الخميس 19 سبتمبر 2019
ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين روبرت أوبراين مستشاراً للأمن القومي، خلفاً لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي استقال الأسبوع الماضي.
وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يسرني أن أعلن تسمية روبرت سي. أوبراين، الذي يعمل حالياً كمبعوث رئاسي خاص لشؤون الرهائن بوزارة الخارجية، ليكون مستشارنا الجديد للأمن القومي، عملت لفترة طويلة وبجدية مع روبرت، وسيقوم بعمل رائع!".
وكان الرئيس الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي أنه طلب من مستشاره السابق بولتون الاستقالة بسبب وجود خلافات قوية بينهما حول السياسة الخارجية، وبهذا يكون أوبراين هو مستشار الأمن القومي الرابع لترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.
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