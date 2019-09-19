مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمدينة شيكاغو

الخميس 19 سبتمبر 2019 شرطة أمريكية كتب متابعات_الخليج 365 قُتل 3 أشخاص وأصيبت سيدة مسنة، الخميس، في إطلاق نار بمدينة شيكاغو الواقعة بولاية إلينوي الأمريكية.

Advertisements وقالت شرطة شيكاغو إن الضحايا كانوا يقفون خارج متجر بقالة في حي ويست جارفيلد بارك بالمدينة عندما فتح ركاب سيارة بيضاء النار على المجموعة. وأضافت أنه لم يتم التعرف على هوية أي من الضحايا.

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