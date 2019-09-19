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مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمدينة شيكاغو

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 19 سبتمبر 2019

شرطة أمريكية

شرطة أمريكية

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمدينة شيكاغو

كتب

متابعات_الخليج 365

قُتل 3 أشخاص وأصيبت سيدة مسنة، الخميس، في إطلاق نار بمدينة شيكاغو الواقعة بولاية إلينوي الأمريكية.

 

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وقالت شرطة شيكاغو إن الضحايا كانوا يقفون خارج متجر بقالة في حي ويست جارفيلد بارك بالمدينة عندما فتح ركاب سيارة بيضاء النار على المجموعة.

 

وأضافت أنه لم يتم التعرف على هوية أي من الضحايا. 

 

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