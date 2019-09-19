شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم القضايا الملحة على جدول أعمال «الأمم المتحدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة تواجه عددا من القضايا الملحة على جدول أعمالها بما فيها تهديد التغير المناخي، وتزايد انعدام المساواة، وتزايد الكراهية والتعصب، إضافة إلى عدد مقلق من التحديات في مجالي السلام والأمن.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل أيام قليلة من بداية الجزء رفيع المستوى من الدورة الجديدة للجمعية العامة.

وأشار غوتيريس إلى أن أكبر تحد للقادة والمؤسسات هو إظهار اهتمامهم بالمشكلات التي يواجهها الناس، وحشد الحلول لمعالجة مخاوفهم، مؤكداً أن العالم ليس لديه وقت ليضيعه، محذراً من الحروب التجارية والحروب الحقيقية، وانتشار خطاب الكراهية والأسلحة الفتاكة.

وطالب الأمين العام من زعماء العالم بأن يخرج الأسبوع رفيع المستوى بالتزامات ملموسة حول العديد من القضايا التي تهم العالم.