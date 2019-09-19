أرملة الشهيد العميد عادل رجائي: "ربنا أداني العُمر عشان أشوف حق جوزي بيرجع"



الموجز

وشكرت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين أرملة الشهيد عادل رجائى، وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة، وذلك بعد أن لقى 9 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15مايو .

يذكر أن 9 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قد لقوا مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15مايو من بينهم قيادى حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم محمود قاسم واسمه الحركى خلف الدهشورى، والمتورط فى حادثى اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائى، واستهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية؛ وعثر بحوزتهم على 6 سلاح آلى، 2 خرطوش، كمية من مادتى RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة ، 2 هياكل عبوات.

وأضافت "زين العابدين" في تصريح لـ "صدى البلد": "بشكر ربنا ، وبقول الحمد لله ،أني ربنا أداني العُمر عشان أشوف حق جوزي وحق الشهداء بيرجع، حق عادل والشهداء رجع بفضل أبطال وزارة الداخلية ، ومهما قولتلهم شكرًا مش حوفيهم حقهم".

وكان العميد أركان حرب عادل رجائى اسماعيل قائد إحدى الفرق المدرعة بالقوات المسلحة استشهد عام 2016 وذلك أمام منزله بمدينة العبور أثناء توجهه للعمل .

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وأعلنت وزارة الداخلية فى وقت سابق مقتل اثنين من منفذى حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائى، والهجوم على كمين العجيزى بمحافظة المنوفية والسابق إعلان ما يسمى بـ لواء الثورة التابع لتنظيم الإخوان الإرهابى مسئوليته عنهما.

وأضافت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين أن أهالي الشهداء والمصريين حريصون كل الحرص على الأمن القومي المصري، مؤكدة على أن القوات المسلحة والشرطة هما عمود الخيمة المصرية، وأن لولاهم لتعرضت مصر للعديد من المؤمرات الكبيرة التي أوقفها رجال الجيش والشرطة.

ووجهت حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "احنا أهالي الشهداء ياريس بنجددلك البيعة من جديد ، كلنا وراك ، المصريين كلهم وراك، عُمرنا محنسيبك ولا حنسيب بلدنا للمؤمرات والمخططات التآمرية ، ربنا يحفظك وينصرك".

كما وجهت حديثها لزوجها الشهيد اللواء عادل رجائي قائلة: "بقول لحبيبي ورفيق عُمري الله يرحمك يا غالي ويجمعني بيك إن شاء الله على خير ، حقك رجع يا غالي ، ألف حمد وشكر ليك يارب".

ووجهت سامية زين العابدين رسالة إلي الشعب المصري قائلة: "حافظوا على مصر، في أجهزة أمنية ودول مش عايزة خير لينا ، بقول لأجهزة الاستخبارات الدولية التي تستهدف مصر ـ إن شاء الله حيرد كيدكو ، مصر فيها جيش قوي وشرطة باسلة، قادرين يحافظو عليها كويس ويحموها".