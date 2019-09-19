رودولف عبود: القطاع التربوي في خطر والقانون 46 محق ولن يُعدل أو يُلغى

أكّد نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، أنّ "القانون 46 محقّ، ولا نستطيع إطفاء محرّكاتنا وعدم المطالبة بتطبيقه".ورأى أنّ "القطاع التربوي في خطر ولا يوجد ضابط إيقاع".

ولفت في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزملية نوال ليشع عبود، إلى أنّ "الجميع يعرف أنّنا قدّمنا أفكارًا للمساعدة في تطبيق القانون، وهي ليست أفكارًا تفصيليّة، لكنّنا أوضحنا أنّنا نملك التفاصيل". وركّز على أنّ "النقابة بالنسبة لنا عائلة تربويّة ونتعاضد مع بعضنا البعض".

وبيّن عبود "أنّنا نطالب منذ أكثر من أسبوعين بعقد اجتماع للجنة التواصل، إلّا أنّ ذلك لم يحصل"، مشيرًا إلى أنّ "القانون وُضع ليُطبَّق، والتطبيق ليس وجهة نظر. ما يمكن مناقشته هو كيفيّة تطبيق القانون"، مشدّدًا على أنّ "القانون 46 لن يُعدَّل ولن يُلغى".