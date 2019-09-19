النشرة: العثور على جثة رجل مجهولة الهوية على شاطىء جونية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" أنه عُثر صباح اليوم على جثة رجل مجهولة الهوية لفظتها أمواج البحر على شاطىء ​جونية​.

وحضرت إلى المكان ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية وعناصر مركز جونية في ​الدفاع المدني​، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات

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