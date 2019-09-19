يازجي: نتمنى أن نحقق الوحدة والحوار والتلاقي على مستوى الوطن

أعرب بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مار ​يوحنا العاشر يازجي​، عن أمله أن "ينعكس الجو المسيحي المشترك على الجو السياسي ال​لبنان​ي، وهذا سعي مبارك ونحن علينا ان نسعى".

وهنأ في تصريح صحافي، رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ "بعد القرار الّذي اتُخذ في ​الأمم المتحدة​ لإنشاء أكاديميّة الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان. فإذا استطعنا تحقيق ذلك على صعيد العالم أجمع، نتمنّى أن نحقّق أيضًا الوحدة والحوار والتلاقي على مستوى الوطن وعلى المستوى الداخلي؛ ونحن متفائلون لذلك".