أنطوان نصرالله: الحلول المطروحة للخروج من الأزمات الى الهاوية

نشر المحامي ​أنطوان نصرالله​ عبر مواقع التواصل الإجتماعية صورة وأرفقها بالتصريح التالي: "الحلول المطروحة للخروج من الأزمات التي نعيشها، تشبه هندسة هذا الباب، منه الى الهاوية".

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