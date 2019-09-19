النشرة: دورية إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين تلال العديسة والمطلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن دورية إسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر، مشطت الطريق العسكري خلف الجدار العزل ما بين تلال ​العديسة​ والمطلة، تزامن ذلك مع حركة للدوريات الإسرائيلية على الطرق الترابية بين البساتين المحاذية للمطلة من الناحية الجنوبية.

وفي الجانب اللبناني يسجل دوريات ناشطة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش و​قوات اليونيفيل​ في نقاط قريبة من الجدار لمراقبة الوضع.