النشرة: دورية إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين تلال العديسة والمطلة

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أن دورية إسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر، مشطت الطريق العسكري خلف الجدار العزل ما بين تلال العديسة والمطلة، تزامن ذلك مع حركة للدوريات الإسرائيلية على الطرق الترابية بين البساتين المحاذية للمطلة من الناحية الجنوبية.
وفي الجانب اللبناني يسجل دوريات ناشطة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من الجدار لمراقبة الوضع.
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