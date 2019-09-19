انتقد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، الإدارة الأميركية في مأدبة غداء خاصة في مدينة نيويورك يوم أمس الأربعاء، وانتقد استعداد الرئيس دونالد ترامب للقاء طالبان في كامب ديفيد وطريقة تعامله مع ملفي إيران وكوريا الشمالية.
ونقل مصدر لموقع قناة "أن بي سي نيوز" الأميركية أن بولتن أشار، دون أن يسمي ترامب، إلى أن الإدارة الأميركية التي طردته من منصب، مهدت للإيرانيين سبيل ضرب منشآت أرامكو النفطية في السعودية في الأيام الماضية، بعد فشلها في الرد عسكرياً على إسقاط طهران طائرة أميركية دون طيار.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: لو رد ترامب على إسقاط الطائرة الأميركية لما هاجمت إيران أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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