بولتون: لو رد ترامب على إسقاط الطائرة الأميركية لما هاجمت إيران أرامكو

انتقد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ السابق ​جون بولتون​، ​الإدارة الأميركية​ في مأدبة غداء خاصة في مدينة نيويورك يوم أمس الأربعاء، وانتقد استعداد الرئيس ​دونالد ترامب​ للقاء ​طالبان​ في ​كامب ديفيد​ وطريقة تعامله مع ملفي ​إيران​ و​كوريا الشمالية​.

ونقل مصدر لموقع قناة "أن بي سي نيوز" الأميركية أن بولتن أشار، دون أن يسمي ترامب، إلى أن الإدارة الأميركية التي طردته من منصب، مهدت للإيرانيين سبيل ضرب منشآت ​أرامكو​ النفطية في ​السعودية​ في الأيام الماضية، بعد فشلها في الرد عسكرياً على إسقاط ​طهران​ ​طائرة​ أميركية دون طيار.