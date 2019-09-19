أكّد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، أنّه "لا يمكن الأخذ بتبنّي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مهاجمتهم منشأتي النفط التابعتين لـ"أرامكو" في السعودية.ليس دقيقًا أنّ "الحوثيين" في اليمن هاجموا المنشآت".
ولفت إلى أنّ "اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة"، مركّزًا على "جوبالعودة إلى مبادئ اتفاق فيينا بشأن إيران". وأعرب عن أملهأن "يسود صوت العقل في ما يتعلّق بإصدار تأشيرة أميركية للرئيس الإيراني حسن روحاني لحضور اجتماعات الجمعية العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فرنسا: لا يمكن الأخذ بالاعتبار برواية الحوثيين حول هجومهم على أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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