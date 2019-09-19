وزير خارجية فرنسا: لا يمكن الأخذ بالاعتبار برواية الحوثيين حول هجومهم على أرامكو

أكّد وزير ​الخارجية الفرنسية​ ​جان إيف لو دريان​، أنّه "لا يمكن الأخذ بتبنّي جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) مهاجمتهم منشأتي ​النفط​ التابعتين لـ"أرامكو" في ​السعودية​.ليس دقيقًا أنّ "الحوثيين" في ​اليمن​ هاجموا المنشآت".

ولفت إلى أنّ "اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ فرصة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة"، مركّزًا على "جوبالعودة إلى مبادئ اتفاق ​فيينا​ بشأن ​إيران​". وأعرب عن أملهأن "يسود صوت العقل في ما يتعلّق بإصدار تأشيرة أميركية للرئيس الإيراني حسن روحاني لحضور اجتماعات الجمعية العامة".