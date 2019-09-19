سلطات لوغانسك اتهمت القوات الأوكرانية بقصف أراضيها خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن ممثّل لوغانسك الشعبية (المُعلَنة من طرف واحد) في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار، في تصريح إلى وكالة "سبوتنيك"، أنّ "القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرّة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتًا إلى أنّ "القوات الأوكرانية فتحت نيرانها باتجاه المنطقة السكنية لوغيفنو، باستخدام مدافع عيار ثقيل وقاذفات قنابل يدويّة".
يُذكر أنّ السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان من عام 2014، عمليّة عسكريّة ضدّ جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرًا عن معارضتهما للانقلاب الّذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط من العام نفسه.
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