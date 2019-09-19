سفير الأرجنتين بالأمم المتحدة دان الاعتداءات على معملي أرامكو بالسعودية

التقى معالي المندوب الدائم للسعودية لدى ​الأمم المتحدة​ السفير ​عبدالله بن يحيى المعلمي​، في مكتبه بمقر الوفد في ​نيويورك​، مندوب ​الأرجنتين​ لدى الأمم المتحدة السفير مارتن غارسيا مورتيان، حيث جرى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين البلدين.

وأعرب مورتيان، خلال اللقاء عن "إدانته للاعتداءات السافرة الّتي استهدفت معملي شركة "أرامكو" في ​السعودية​".