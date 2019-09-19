ترامب يرشح روبرت أوبريان مستشارا جديدا للأمن القومي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يعمل أوبريان في مجال المحاماة

وقال ترامب على حسابه الرسمي في "تويتر": "يسعدني أن أعلن ترشيح روبرت أوبريان كمستشارنا الجديد للأمن القومي. عملت معه لفترة طويلة. سيقوم بعمل رائع".

ويعمل أوبريان في مجال المحاماة، كما يشغل حاليا منصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية الأميركية.

وكان ترامب أعلن بشكل مفاجئ إقالة بولتون، وهو أحد الصقور البارزين في الإدارة الأميركية، وسط خلافات بشأن التعامل مع تحديات السياسة الخارجية مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وروسيا.

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ووصف ترامب بولتون بـ"الشخص القاسي"، وقال إنه "يميل إلى التدخلات العسكرية، في حين أن غزو العراق مثلا كان خطأ جسيما"، بحسب تعبير الرئيس الأميركي.

وقال: "أبلغت جون بولتون (...) بأنه لم تعد ثمة حاجة لخدماته في البيت الأبيض. اختلفت بشدة مع الكثير من اقتراحاته مثلي مثل آخرين في الإدارة".

وكان بولتون (70 عاما)، الذي تولى هذا المنصب في أبريل 2018 خلفا لإتش آر مكماستر، على خلاف دائم مع وزير الخارجية مايك بومبيو، المعروف بولائه لترامب.