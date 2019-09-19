دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يقول إنه أمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه أمر وزير الخزانة ستيفن منوتشين "بتكثيف شديد للعقوبات" المفروضة على إيران في ظل تصاعد للتوتر بين البلدين.

ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى عن الخطوة التي جاءت بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين مطلع الأسبوع يلقي المسؤولون الأمريكيون باللائمة فيه على إيران.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)