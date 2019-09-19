اخبار العالم

ملكة بريطانيا ترد دمية مفقودة لطفلة أسترالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Twitter القردة هارييت تلقت عناية خاصة عادت دمية قرد تركتها طفلة أسترالية في الخامسة من عمرها سهوا في قصر بكنغهام إلى الوطن، بعدما تلقت عناية ملكية من العاملين في القصر.

واصطحبت الطفلة سافانا هارت دمية القرد، وتدعى هارييت، وهي واحدة من 6 دمى قرود في روضة أطفال وودسايد في أديليد، في عطلة مع أسرتها في أوروبا، ثم فقدتها.

وأدركت كاتي والدة سافانا أن الدمية هارييت مفقودة في اليوم التالي، لكنها لم تتمكن من العثور عليها قبل العودة إلى أستراليا.

أخبار ذات صلة

ثم تولى العاملون في روضة أطفال وودسايد مهمة العثور على الدمية وكتبوا رسالة إلى الملكة ناشدوها فيها البحث عن الدمية المحبوبة، وأرفقوا مع خطابهم صورا لرحلات هارييت حول العالم.

Advertisements

وقالت روبين هرينغر المعلمة في روضة الأطفال: "أرفقنا الكثير من الصور لمغامرات هارييت حول العالم ووقع جميع الأطفال على (الرسالة) ووضعناها في مظروف وأرسلناها بالبريد".

وكانت المفاجأة أن القصر رد في الأسبوع التالي، وقال إن هارييت في حالة جيدة وأرفق صورا لجولات الدمية في مقر ملكة بريطانيا.

وسرعان ما عادت هارييت إلى أستراليا مع صديق جديد يدعى "ريكس"، وهو دمية كلب من متجر الهدايا التابع للقصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملكة بريطانيا ترد دمية مفقودة لطفلة أسترالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا