كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية القطرية تسجل خسائر بقيمة 639 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكبدت الخطوط الجوية القطرية، خسائر بلغت 639 مليون دولار في السنة المالية التي انتهت في مارس 2019، وعزت الشركة ذلك إلى إغلاق أسواق رئيسية بوجهها.

الخطوط الجوية القطرية

وقالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان إن السنة المالية حتى مارس "كانت مليئة بالتحديات"، مبدية أسفها لـ"تسجيل خسائر صافية بلغت 2,3 مليار ريال قطري (639 مليون دولار) تعود إلى خسارة وجهات ناضجة كانت تحظى بإقبال كبير وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات اسعار الصرف".

وكانت شركة الطيران القطرية قد سجّلت خسائر بلغت 69 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء ذلك بعد فترة من الوفرة في السنة المالية السابقة للأزمة، عندما سجلت زيادة بنسبة 22 بالمئة في صافي الأرباح في عامي 2016 و2017.

الشركات المدرجة في بورصة قطر

بدأت الشركات المدرجة في بورصة قطر الإفصاح عن نتائجها للنصف الأول 2019، مبينة أن تراجعات طرأت على عدد من الأرقام الرئيسية مثل الأرباح والإيرادات ورأس المال، في ظل السياسات الفاشلة لتنظيم الحمدين، والتي تسببت في عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار بالدويلة الصغيرة، ما عرض المستثمرين لخسائر فادحة، أسفرت عن هروب رؤوس الأموال.

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وتراجع عدد من القطاعات الاقتصادية في السوق القطرية، متأثرة بضعف البيئة الاستثمارية، وتراجع الثقة في مؤشرات الاقتصاد المحلي، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة منذ يونيو 2017.

وتراجع صافي ربح الشركة القطرية للصناعات التحويلية 35.8% خلال النصف الأول من 2019 على أساس سنوي، مدفوعة بهبوط حاد في مبيعاتها، متأثرة بضعف أداء السوق المحلية.

وجاء في إفصاح الشركة لبورصة قطر، إن صافي أرباح الشركة هبط إلى 71 مليون ريال قطري ما يعادل نحو 19.51 مليون دولار، مقابل 110.6 مليون ريال ما يعادل نحو 30.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018.

وتأثرت الشركة بهبوط المبيعات والحركة الاقتصادية في السوق القطرية، مع ارتفاع الأثر السلبي للمقاطعة العربية للدوحة، وحالات عدم الثقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في البلاد.

وبلغ صافي الدخل التشغيلي للشركة القطرية، خلال النصف الأول 2019، نحو 42.67 مليون ريال ما يعادل نحو 11.72 مليون دولار، مقارنة مع 48.68 مليون ريال ما يعادل نحو 13.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018.