كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مباشر قطر: الدوحة تدعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة مباشر قطر، تحركات تميم بن حمد أمير قطر فى ليبيا، مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية تمتد فى طرابلس تحت غطاء سياسى من حكومة الوفاق، فى ظل دعم عسكرى ولوجيستى من نظام الحكم فى قطر.

وقالت مباشر قطر فى تقرير، إن هناك زيادة فى عدد العمليات الإرهابية، فضلا عن رصد أكثر من 700 عنصر إرهابى انضموا إلى داعش فى الفترة الأخيرة داخل ليبيا بينهم مرتزقة أجانب، تم جلبهم من الأراضى السورية بتنسيق مالى ولوجستى من تميم بن حمد أمير قطر، الذى لا تتوقف طائراته عن التحليق إلى مطار معتيقة بطرابلس.

ولفت التقرير، إلى أن ليبيا تحولت إلى ساحة لتجربة الأسلحة الجديدة والقديمة، فى إشارة إلى الأسلحة التركية، الممولة من المافيا القطرية وذلك بسبب مخططات تميم بن حمد راعى الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط على حد وصفها.

سلطت قناة مباشر قطر الضوء على تحركات تميم بن حمد أمير قطر فى ليبيا مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية تمتد فى طرابلس تحت غطاء سياسى من حكومة الوفاق، فى ظل دعم عسكرى ولوجيستى من نظام الحكم فى قطر.

وقالت مباشر قطر فى تقرير، إن هناك زيادة فى عدد العمليات الإرهابية، فضلا عن رصد أكثر من 700 عنصر إرهابى انضموا إلى داعش فى الفترة الأخيرة داخل ليبيا بينهم مرتزقة أجانب، تم جلبهم من الأراضى السورية بتنسيق مالى ولوجستى من تميم بن حمد أمير قطر، الذى لا تتوقف طائراته عن التحليق إلى مطار معتيقة بطرابلس.

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ولفت التقرير، إلى أن ليبيا تحولت إلى ساحة لتجربة الأسلحة الجديدة والقديمة، فى إشارة إلى الأسلحة التركية، الممولة من المافيا القطرية وذلك بسبب مخططات تميم بن حمد راعى الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط على حد وصفها.

نشرت قناة "مباشر قطر"، تقريرًا كشف الممارسات القطرية الدعمه للاحتلال الإسرائيلى والتى تتناقض مع الوجه الآخر الذى يخاطب ويداعب به الشعوب العربية سواء عبر منابره الإعلامية وعلى رأسهم قناة الجزيرة أو تصريحات بعض مسئوليه التى تؤكد انحيازها للفلسطينيين وقضيتهم.

واستعرض تقرير قناة المعارضة القطرية، تاريخ أحمد الرميحى المدير السابق للمكتب الإعلامى لوزارة الخارجية القطرية، ورئيس شركة قطر للاستثمار، والذى استخدمه تنظيم الحمدين كقناة اتصال مع إسرائيل وجماعات الضغط السياسى فى أمريكا.

أثار قرار اللجنة التابعة للنظام القطري في قطاع غزة، صرف أموال لصالح عشرات الآلاف من المستفيدين في غزة، ضمن تفاهمات التهدئة بين حماس وإسرائيل، تساؤلات حول الآلية التي اتبعتها اللجنة في إدخال الأموال لغزة، ولم تعلن إسرائيل أنها سمحت بدخول أموال للقطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الأموال القطرية قد تكون دخلت سراً لقطاع غزة عبر نائب مندوب النظام القطري في الأراضي الفلسطينية"، ما يزيد من الانتقادات لهذه الأموال التي تخدم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بحسب مسؤولين فلسطينيين.