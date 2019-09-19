قبل افتتاح الملك للبرلمان.. مكتب مجلس النواب يدعو إلى الوعي أكثر بمدونة الأخلاق

قبل افتتاح الملك الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة للبرلمان، في الجمعة الثانية من الشهر المقبل، عقد مكتب مجلس النواب، أمس الثلاثاء، اجتماعه الأول بعد العطلة الصيفية، وحرص من خلاله، على حث البرلمانيين على احترام مدونة الأخلاق، والرفع من درجة الوعي بها.

وقال مكتب مجلس النواب، في بلاغ صدر، أمس، إنه ناقش ميثاق العمل البرلماني، وعلاقته بالأخلاقيات المرتبطة به، واستحضر مجموع المقتضيات الواردة في المدونة، التي يؤطرها النظام الداخلي، والدليل العملي الإجرائي الخاص بتطبيقها.

وحث مكتب المجلس، في بلاغه، “على ضرورة الرفع من درجة الوعي بمضامينها، والبحث عن أنجع السبل لتطبيقها لترقى من مجرد مقتضيات في النظام الداخلي إلى ميثاق حقيقي حاضر باستمرار في أساليب العمل، والسلوك، والممارسة البرلمانية، والسياسية”.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس المجلس، وأعضاء المكتب، على الأهمية، التي تحظى بها مراسيم افتتاح الدورة التشريعية من طرف الملك محمد السادس، وكذا الخطاب التوجيهي، الذي يلقيه، يؤكد البلاغ نفسه.