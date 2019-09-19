أفغانستان: 20 قتيلا و95 جريحا في استهداف مقر أمني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤول أفغاني، صباح اليوم الخميس، إن حركة طالبان نفذت هجوما بشاحنة ملغومة قرب مستشفى في جنوبي البلاد، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة 95 آخرين.

وقال مسؤولان محليان إن الهجوم استهدف المستشفى، لكن طالبان قالت في بيان إن التفجير استهدف مبنى تابعا لقوات الأمن الأفغانية.

وكان قد أعلن حاكم ولاية زابل، في تقارير أولية، مقتل عشرة أشخاص وجرح 85 آخرين، الخميس، في تفجير سيارة مفخخة استهدف مبنى الاستخبارات في مدينة قلعة جنوبي أفغانستان.

وقال رحمة الله يرمال إن "سيارة مفخخة استهدفت إدارة الأمن الوطنية الأفغانية صباح اليوم (الخميس)".

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وأضاف أن "مستشفى الولاية الذي يقع في المكان نفسه دمر"، موضحا أن "عشرة أشخاص قتلوا وجرح 85 آخرون"، وفق الحصيلة الأولية.

وتبنى ناطق باسم حركة طالبان، قاري يوسف أحمدي، الاعتداء الذي وصفه بأنه "عملية استشهادية ضد إدارة الاستخبارات".

وقال "نفذنا هجوما استشهاديا ضد إدارة الأمن الوطنية"، مؤكدا أن المبنى دمر بالكامل.