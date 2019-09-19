فرز المغلفات المزدوجة ينتهي مساء اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأت في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الفائت عملية فرز الأصوات في المغلفات المزدوجة لانتخابات الكنيست الـ22، والتي يزيد عددها بقليل عن 240 ألفا.

وتوفر المغلفات المزدوجة إمكانية التصويت لمن لا يستطيع التصويت في صندوق الاقتراع القريب من مكان سكناه، وبضمنهم الجنود والدبلوماسيون خارج البلاد وذوو الإعاقات الحركية والمرضى في المستشفيات والسجناء.

وخلافا للتصويت العادي، فإن المغلف الذي يحتوي على بطاقة التصويت يتم إدخاله داخل مغلف آخر يكتب عليه تفاصيل المصوت لضمان ألا يصوت مرتين.

وبعد التصويت يتم جمع المغلفات ونقلها إلى لجنة الانتخابات المركزية في مبنى الكنيست. وبعد التحقق من عدم التصويت مرتين، يتم إخراج المغلفات التي تحتوي على بطاقة التصويت وخلطها مع باقي المغلفات قبل البدء بعملية الفرز.

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يشار إلى أنه في الانتخابات السابقة، في نيسان/ أبريل الماضين صوت 240,783 ناخبا في مغلفات مزدوجة، يشكلون ما نسبته 5.5% من عدد الأصوات، ما يعني أن الحديث عن 6 أو 7 مقاعد في الكنيست.

ويتوقع أن تستمر عملية الفرز حتى مساء اليوم، الخميس. وفقط بعد انتهاء عملية الفرز ستضاف الأرقام الجديدة إلى باقي الأصوات، وعندها تبدأ عملية توزيع المقاعد، بعد حساب عدد الأصوات المطلوبة لتجاوز نسبة الحسم (3.25%).

وحتى الأربعاء القادم، الموعد الرسمي لنشر النتائج الرسمية النهائية وتقديمه لرئيس الدولة، من الممكن أن تحصل تغييرات صغيرة في أعقاب عمليات فحص أخرى تجري بعد فرز الأصوات، فاللجنة تجري عملية فحص نموذجية وبشكل يدوي لـ 2500 صندوق، أي 25% من مجمل الصناديق، لفحص ما إذا وقعت أخطاء.