شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية لدى ألمانيا: إيران متورطة في هجوم أرامكو الأخير والان مع التفاصيل

قال السفير السعودي لدى ألمانيا، إن إيران تقف وراء الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أن الرياض لا تزال تدرس كيفية الرد على الهجوم الذي استهدف منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وأمس، قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال، وبالتأكيد كان مدعوما من إيران.

وأوضح المالكي أن الهجوم على "بقيق" و "خريص" هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران.

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وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن.

وتابع: شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا.

وكشف ناطق التحالف أن مسيرات إيرانية الصنع من طراز "دلتا-ونج" شاركت في الهجوم على أرامكو.

وأكد أن الطائرات المسيرة التي هاجمت معملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوب.

ولفت إلى أن الطائرات المسيرة التي هاجمت أرامكو استخدمت نظام تموضع متقدما.