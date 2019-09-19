شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. "التغيير" تدعو للمشاركة في "مواكب محاسبة رموز النظام" اليوم والان مع التفاصيل

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان، لتنظيم مواكب (مسيرات) حاشدة اليوم الخميس، إلى وزارة العدل لتسليمها مذكرة تطالب بمحاسبة رموز نظام البشير.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة العمل الميداني لقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي في البلاد، اطلعت عليه " الأناضول".

وستنطلق المسيرات في العاصمة الخرطوم، وفي مدن أخرى بالبلاد تحت مسمى "مواكب محاسبة ومحاكمة رموز النظام البائد"، بحسب المصدر ذاته.

Advertisements

ودعت "قوى التغيير" إلى الالتزام بالسلمية والهتافات الوطنية، خلال المسيرات.

وهذا هو الموكب الجماهيري الثاني الذي تنظمه قوى الحرية التغيير منذ أدى رئيس الوزراء السوداني،عبد الله حمدوك في 21 أغسطس/ آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

والخميس الماضي، تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام، تلبية لدعوة قوى الحرية والتغيير في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة",وفقالالناضول .

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الذي تم توقيعه أغسطس/آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، عمر البشير من الرئاسة أبريل/ نيسان الماضي، عقب احتجاجات شعبية استمرت لعدة أشهر.