صورة رئيس وزراء كندا متنكرا بشخصية 'علاء الدين' تهدد منصبه

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اهتزت حملة إعادة انتخاب جاستن ترودو، رئيسا لوزراء كندا لولاية ثانية في الانتخابات الفدرالية المقررة في 21 تشرين الاول المقبل، بصورة التقطوها له متنكرا في 2001 بزي عربي حين كان عمره 29 سنة، وحضر حفلا سمّي "ليالي عربية" أقامته أكاديمية شهيرة، كان فيها أستاذا ذلك الوقت، ومعروفة بأنها لأبناء النخبة للآن، هي West Point Grey Academy في مدينة "فانكوفر" بأقصى الغرب الكندي.
في الماكياج المعروف باسم brownface إيحاءات عنصرية وتسفيه، لذلك اعتذر الذي اعتاد في السنوات الأربع التي قضاها كرئيس للوزراء على تقديم نفسه كمدافع عن الأقليات العرقية والإثنية في كندا، وقال إنه مسؤول "عما لم يكن ينبغي عليّ أن أقوم به" بحسب ما ذكر لإذاعة CBC الكندية في معرض أسفه واعترافه بأنه ارتدى جلباب وزي علاء الدين ووضع مساحيق، مضيفا: "كان شيئا لم أعتقد أنه عنصري في ذلك الوقت، لكن الآن أدرك أنه كان عنصريا أن أفعل ذلك (..) سأواصل مكافحة عدم التسامح والتمييز حتى وإن ارتكبت خطأ في الماضي" كما قال.
صورة شبيهة كادت تقضي على حاكم ولاية أميركية
ولأن لـ"ترودو" منافسون يهددونه في صناديق الاقتراع، فقد أسرعوا لمقارنة الصورة بأخرى "عنصرية الطراز" نشرها في كانون الثاني الماضي موقع إخباري أميركي، واعتذر عنها حاكم ولاية فيرجينيا Ralph Northam بعد أن اعترف بأنه هو الذي ظهر فيها مرتديا عباءة وغطاء رأس جماعة Ku Klux Klan العنصرية المتطرفة في الولايات المتحدة.
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