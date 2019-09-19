افادت وسائل اعلام لبنانية، الخميس، بأن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يزور السعودية بسبب نجله الاصغر "عبد العزيز". ونقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادرها القول إنّ زيارة الحريري إلى السعودية "زيارة خاصة"، مشيرةً إلى أنها "بسبب عيد ميلاد ابنه الصغير عبد العزيز." إلا أن مصادر أخرى أكدت أن الحريري سيلتقي وزير المالية السعودي محمد بن جدعان، لاستكمال البحث في الدعم المالي الذي تحدث عنه الوزير السعودي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري في السعودية من اجل نجله الاصغر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.