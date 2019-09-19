ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، القبض على شخص لم تكشف هويته، بتهمة تأيده تنظيم "داعش" ومكاتبة زعيمه أبو بكر البغدادي. وأفادت وسائل إعلام تركية بأن "المتهم كان نشر على موقع للتواصل الاجتماعي صورة التقطت في ولاية قونية التركية في 17 ايلول الجاري مرفقة بورقة كتبت عليها رسالة موجهة إلى البغدادي، زعيم تنظيم "داعش". وتعهدت الرسالة المكتوبة باللغة العربية بتقديم هدية للبغدادي عبارة عن "بشارة تتعلق بولاية قونية التركية.. ولاية قونيا!". Advertisements وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لولاية قونية التركية، القبض على هذا الشخص، مشيرا إلى أنه "حُول إلى قسم مكافحة الإرهاب".



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. أهدى ولاية بكاملها للبغدادي فوقع في قبضة الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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