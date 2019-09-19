الهجرة تعيد عشرات العراقيين من تركيا

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، عن اعادة عشرات اللاجئين العراقيين من تركيا، مبينة ان هؤلاء اللاجئين كانوا متواجدين في المحافظات التركية (انقرة، سامسونك وجروم).

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع والمتحدث الرسمي للوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "158 لاجئا عراقيا عادوا من الاراضي التركية الى العراق عن طريق منفذ ابراهيم الخليل التابع الى قضاء زاخو في دهوك"، مبينا ان "الوزارة مستمرة بتنفيذ برنامجها (العودة الطوعية المجانية الاسبوعية) للاجئين للعراقيين المتواجدين في الجمهورية التركية".

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واضاف ان "كوادر ممثلية الوزارة في اقليم كردستان ومكتبها في دهوك بالتنسيق مع مكتب ادارة الازمات المشتركة (jcc) في دهوك وقوات امن منفذ ابراهيم الخليل نقلت العراقيين العائدين من تركيا وعن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد".

وتابع جهاكير ان "هؤلاء اللاجئين كانوا متواجدين في المحافظات التركية (انقرة ، سامسونك وجروم)"، مشيرا الى ان "عودتهم نظمتها الوزارة بالتنسيق مع السفارة العراقية بالعاصمة التركية (انقرة) ، إذ ان انطلاقة عودتهم بدات من العاصمة التركية وعن طريق زاخو الى داخل البلاد حيث مناطق سكناهم الاصلية".