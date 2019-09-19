سفير السعودية بألمانيا: إيران وراء هجمات أرامكو.. وكل خيارات الرد مطروحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال فيصل بن فرحان السفير السعودي بألمانيا، إن إيران تقف وراء الهجمات الإرهابية على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو.

وأضاف السفير السعودي في تصريحات للإذاعة الألمانية؛ أن الرياض لا تزال تدرس رد الفعل للرد على الهجوم الذي استهدف منشأتي النفط، مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وأكد أن الجيش السعودي قادر على الدفاع عن البلاد، مشيرا إلى اعتراض أكثر من 200 صاروخ باليستي خلال الفترة الماضية.

وشدد ابن فرحان على أن الهجوم على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو يعد هجوما على الاقتصاد العالمي.