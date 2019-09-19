عاجل.. الإمارات تقرر الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

الخميس 19 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.



يأتي هذا بعد يوم من إعلان المملكة العربية السعودية الانضمام إلى التحالف ذاته.

ووفق وكالة "وام" الرسمية، قال سالم الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.

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وبحسب الوكالة الإماراتية، يهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

يشار إلى أن إيران احتجزت عددا كبيرا من ناقلات النفط في مضيق هرمز، خلال الفترة الماضية، ردا على العقوبات الأمريكية.