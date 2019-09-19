قاسم سليماني في بغداد لإعادة تشكيل هيئة رئاسة ميليشيا "الحشد الشعبي"

الخميس 19 سبتمبر 2019

سليماني

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة، إن قائد ميليشيات فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أبلغ رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بنيته إعادة تشكيل هيئة رئاسة ميليشيا "الحشد الشعبي".



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ولم يستبعد مصدر موثوق من ديوان رئاسة الحكومة العراقية، وفق صحيفة عكاظ السعودية اليوم الخميس، تجميد رئيس الحشد فالح الفياض وتكليف نائبه أبو مهدي المهندس بالرئاسة.

ولم تتضح بعد طبيعة اجتماعات سليماني في بغداد مع قيادات الحشد، إلا أنه استجاب لدعوة فصائل عديدة في الحشد تطالب بإقالة الفياض بسبب موقفه بعد الهجمات بطائرات دون طار على معسكرات الميليشيا وتردد أنها إسرائيلية، بحسب المصادر.

وكشفت وسائل إعلام عراقية، أن قائد فيلق القدس زار سراً بغداد هذا الأسبوع والتقى قادة ميليشيات عراقية موالية لإيران، لدعوتها إلى استهداف المصالح الأمريكية في العراق.