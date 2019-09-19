الأمير خالد بن بندر بن سلطان: إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو

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الخميس 19 سبتمبر 2019
هجوم أرامكو
كتب
متابعات_الخليج 365
قال الأمير خالد بن بندر بن سلطان، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، إنه من شبه المؤكد أن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" من تنفيذ إيران.
وأضاف السفير السعودي في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" من شبه المؤكد أنه كان بدعم إيراني.
وأوضح أن السعودية تعمل على تفادي رد الفعل السريع للغاية حرصاً منها على عدم تأجيج الصراعات بالمنطقة.
وتعرّض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.
وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.
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