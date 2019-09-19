السعودية تبتت بالأدلة تورط طهران في هجمات أرامكو

الخميس 19 سبتمبر 2019

المالكي

كتب متابعات_الخليج 365

نجحت السعودية بصبرها وحكمتها في تعاملها مع الهجوم الإرهابي على معملين لتكرير النفط تابعين لشركة "أرامكو"، رغم قدرتها على الرد، في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته بشأن ردع إرهاب إيران، بعد أن أثبتت بالأدلة تورط طهران بتلك الهجمات.



وفي هذا الصدد، وجهت السعودية عدة رسائل مباشرة واضحة وصريحة للعالم على مدار الأيام القليلة الماضية.

تلك الرسائل نقلها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، للعالم خلال اتصالات التضامن التي تلقاها من العديد من القادة حول العالم.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال تلك الاتصالات أن "للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه".

وبيّن أن ما حدث "يعد اختبارا حقيقيا للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين".

وأوضح أن "هذا الهجوم التخريبي يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه المملكة فحسب وإنما العالم بأسره، وأن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمي ككل".

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وشدد ولي العهد السعودي على أن "التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم".

بتلك الرسائل وضع الأمير محمد بن سلمان أمام العالم خيارين للتعامل مع الإرهاب الإيراني، الأول هو قيام السعودية بالرد على تلك الهجمات وهي قادرة على ذلك، والخيار الثاني هو قيام المجتمع الدولي بمواجهة الإرهاب الإيراني.

تعامل السعودية بصبر وحكمة مع تلك الهجمات يؤكد أنها اختارت الخيار الثاني، وهو ما ظهر جليا في عدم تعجل المملكة في توجيه الاتهامات لإيران أو حتى تبني رواية المليشيات الحوثية التي زعمت مسؤوليتها عن تلك الهجمات، بل لم توجه الاتهامات لإيران رسميا إلا بعد إجراء تحقيق.

نتائج هذا التحقيق كشف عنها العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، الذي نشر أدلة تورط إيران في تلك الهجمات، ومن بينها حطام وبقايا الطيارات المسيرة المستخدمة في الهجوم الإرهابي.

وأكد خلال مؤتمر صحفي أن مكان انطلاق الهجوم لا يمكن أن يكون من اليمن، لافتاً إلى أن "المعلومات تشير إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في الهجوم على معملي أرامكو إيرانية".

ولفت إلى أنه تم رصد 18 طائرة مسيرة هاجمت بقيق، بينما تعرض موقع خريص للهجوم بـ7 صواريخ كروز، بينها 3 صواريخ سقطت قبل الوصول للهدف.

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما.