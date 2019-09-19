شكرا لقرائتكم ترمب وجونسون متفقان على "رد موحد" على هجوم السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أدانا الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع على منشأتين نفطيتين سعوديتين، وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد، وذلك في اتصال هاتفي الأربعاء.

وجاء في بيان: "نددا بالهجمات وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من شركاء دوليين". وأضاف "تحدثا أيضاً عن إيران واتفقا على ضرورة عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي".

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، في بيان، إن الزعيمين "أكدا مجدداً على قيمة الشراكة الخاصة في معالجة المخاوف الأمنية المشتركة لا سيما سلوك إيران المزعزع للاستقرار".

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وكان الرئيس ترمب قال، في وقت سابق الأربعاء، إن لدى الولايات المتحدة القوة الكافية للقيام بما يتوجب علينا القيام به تجاه إيران.

وأعلن ترمب، متحدثاً في لوس أنجلوس قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية، أنه سيكون هناك عقوبات مشددة أخرى على إيران، مشيراً إلى أنه سيعلن ذلك خلال 48 ساعة.

وأوضح الرئيس الأميركي، الذي ظهر إلى جانب مستشار الأمن القومي الجديد روبرت أوبراين، أن تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيراً، وأن لديه "خيارات كثيرة للرد".