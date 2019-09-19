فادي سعد: القوات تمارس نوعا من المعارضة من الداخل السلطة

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ الى اننا نمارس نوعا من المعارضة من الداخل السلطة وهي اجدى في ال​سياسة​ ال​لبنان​ية، واوضح انه في الموضوع الاقتصادي نحن واضحون لناحية وضع خطة اقتصادية واضحة سنطرحها في الحكومة كما في ​مجلس النواب​، وسنطرح نقاط اساسية تطرح فيها الحكومة ملفات اساسية، لانه اذا بقيت موازنة 2020 كما موازنة 2019 فهذا الموضوع كارثة، لاننا لم نشهد خطة بتدابير واضحة.

واعتبر سعد في حديث اذاعي، انه بأسرع وقت يجب خصخصة المرفأ و​المطار​، ومبدأ ​محاربة الفساد​ يبدأ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونحن رأينا كيف تتصرف الطبقة السياسية لا سيما عبر ​التعيينات​.

وشدد على ان ​السعودية​ لم تقصر يوما تجاه لبنان، وهناك نوعا من التوافق الدولي لعدم انهيار لبنان، ومن غير المقبول مهاجمة السعودية بشكل دائم.