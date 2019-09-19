ركّز رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بذكرى اغتيال النائب ​أنطوان غانم​، على أنّ "كرامة، عنفوان ووفاء جسّدها أنطوان غانم. كم تحتاج الحياة السياسيّة في لبنان إلى أمثالك من الرجال". ولفت إلى أنّ "حزبك يفتقدك كثيرًا اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل بذكرى اغتيال أنطوان غانم: كم تحتاج الحياة السياسية إلى أمثالك من الرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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