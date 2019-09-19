عبدالله: كرامة المواطن وعيشه الكريم خط أحمر فاحذروا التداعيات

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "من جديد يكثر الحديث عن أنظمة التقاعد، مع ما يعني ذالك من مساس ب​الأمن​ الإجتماعي للناس، في وقت ينتظر العاملون في ​القطاع الخاص​ والمتعاقدون والأجراء في ​الدولة​ إقرار نظام التقاعد والحماية الإجتماعية كمطلب وطني عام"، متسائلا: "ما هذا التناقض؟ كرامة المواطن وعيشه الكريم خط أحمر، فاحذروا التداعيات".

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