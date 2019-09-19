اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان أي حرب ستقع في المنطقة ضحاياها أبناء المنطقة وأموال دولها ولن تصل إلى نتيجة سوى الخراب، ورأيي أن ​سوريا​ و​الإمارات​ قادرتان على لعب دور بين ​إيران​ و​السعودية​ بفتح باب الحوار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: سوريا والإمارات قادرتان على لعب دور بين إيران والسعودية بفتح باب الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.