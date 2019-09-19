قوى الأمن: تدابير سير في نفق سليم سلام بين 20 و22 أيلول بسبب أعمال

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال إزالة واستبدال فواصل "جوانات" جسر سليم سلام (المسلك الغربي) المتّجه من ​وسط بيروت​ باتجاه ​المدينة الرياضية​، اعتبارًا من تاريخ 20 أيلول 2019 من الساعة 21:00 ولغاية الساعة 6:00 من تاريخ 22 أيلول 2019".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير على المسلك المذكور"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للازدحام".