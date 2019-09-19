أبو زيد: كلام وزير المال قرع ناقوس الخطر أمام الجميع

لفت النائب السابق ​أمل أبو زيد​ في حديث إذاعي إلى ان "التوصيف الذي قاله وزير ​المال​ علي ​حسن خليل​ أمس كان دقيقاً وهناك أزمة اقتصادية والجميع يتكلم عن الأمر وأن يتكلم وزير المال بهذه الطريقة يعني أنه تم قرع ناقوس الخطر أمام الجميع".

ورأى ان "لبنان تحت المجهر الدولي في ما يتعلق بالمساعدات المالية وهناك دعم لكنه مشروط وعلينا أن نمشي مع المجتمع الدولي بطريقة مرحلية".