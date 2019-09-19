قائد حرس الثورة بإيران: أعداؤنا أصبحوا مجبرين على أن ينسبوا إلينا زورا كل حادثة تقع

شدّد قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ العميد ​حسين سلامي​، على "أنّناأصبحنا أقوياء لدرجة أنّ أعداءنا أصبحوا مجبرين على أن ينسبوا إلينا زورًا كلّ حادثة تقع".

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