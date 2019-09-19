محمد الحوثي عن رفع الكويت حالة الاستعداد القتالي: هل أصيب الأمير بمكروه؟

سأل عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) ​محمد علي الحوثي​، تعليقًا على رفع ​وزارة الدفاع الكويتية​ الدرجة القتالية والاستعداد إلى رقم 1، "هل أصاب أمير الكويت الشيخ ​صباح الأحمد الجابر الصباح​ مكروه؟".

وتساءل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "هل هذه الإجراءات هي من أجل ترتيب البيت من الداخل مثلًا؟ إنّ غدًا لناظره قريب".

وكانت قد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أنّ "نظرًا لما تمرّ به البلاد من أوضاع متصاعدة، تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها، وهي ضمن الإجراءات الاحترازيّة الواجب اتّخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظًا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة".