وزير دفاع أميركي أسبق: علينا الحذر من الانجرار إلى حرب من قبل السعودية

حذر وير الدفاع الأميركي الأسبق، ​ليون بانيا​، من المخاطر المترتبة على توجيه ضربة عسكرية أو عمل عسكري ضد ​إيران​، مشيرا الى "أننا كنا دوما قلقين من احتمال الذهاب وتوجيه ضربة لإيران، الأمر ليس ذاته كتوجيه ضربة لسوريا، فإيران لديها القدرة لاستخدام الصواريخ لضرب قواتنا والرد باستهداف قواعدنا وتحويل وتصعيد وتيرة الحرب بصورة سريعة".

وشدد بانيا في حديث لقناة الـ"CNN" على أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تكون حذرة في قرار ما إذا كانت ستستخدم عملا عسكريا هنا، لم يكن هجوم ​أرامكو​ عملا عسكريا ضد قواتنا، وعلى أميركا الحذر من الانجرار إلى حرب من قبل المملكة العربية ​السعودية​"، مؤكد أنه "علينا اتخاذ قرار بناء على مصالحنا وأمننا القومي، وهذا ما يجب أن نقوم به هنا، لا ما يقوله ويريده الآخرون. نعم يمكننا التنسيق والاستشارة مع السعودية ودول أخرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بعمل عسكري، فإن هذا النوع من القرار يجب أن تتخذه أميركا بمفردها وفي سبيلها فقط".