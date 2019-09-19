أعلن حاكم ولاية زابل الأفغانية رحمة الله يرمال، "مقتل عشرة أشخاص وجرح 85 آخرين، في تفجير سيارة مفخخة استهدف مبنى الاستخبارات في مدينة قلعة بجنوب أفغانستان".
وأوضح أنّ "مستشفى الولاية الّذي يقع في المكان نفسه دُمّر".
وتبنّى الناطق باسم "حركة طالبان" قاري يوسف أحمدي، لافتًا إلى "أنّنا نفّذنا هجومًا استشهاديًّا ضدّ إدارة الأمن الوطنية"، مؤكّدًا أنّ "المبنى دُمّر بالكامل".
مع الإشارة إلى أنّ أفغانستان شهد سلسلة هجمات تتبنّى "حركة طالبان" معظمها، وتأتي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 أيلول الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم ولاية زابل الأفغانية: 10 قتلى و85 جريحا في الهجوم الذي تبنته طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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