سلطات الإمارات قررت الإنضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

قرّرت ​الإمارات​ الانضمام إلى ​التحالف الدولي​ لأمن وحماية الملاحة البحريّة وضمان سلامة الممرّات البحريّة.

وأوضح مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية الإماراتية، سعادة سالم الزعابي، أنّ "انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليميّة والدوليّة لمواجهة تهديدات الملاحة البحريّة والتجارة العالميّة، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفّق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".

ولفت إلى أنّ "هذا التحالف يهدف إلى حماية السفن التجاريّة بتوفير الإبحار الآمن لضمان حريّة الملاحة البحريّة والتجارة العالميّة وحماية مصالح الدول المشاركة فيه، بما يعزّز الأمن وسلامة السفن التجاريّة العابرة للممرّات"، مبيّنًا أنّ "منطقة عمليّات التحالف الدولي لأمن الملاحة في ​الخليج​، تغطّي ​مضيق هرمز​ و​باب المندب​ وبحر عمان و​الخليج العربي​".