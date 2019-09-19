وزير الخارجية التركية بحث مع نظيره القرغيزي بالعلاقات الثنائية

بحث وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، مع نظيره القرغيزي جنكيز أيداربيكوف، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش زيارتهما إلى ​المجر​ للمشاركة في افتتاح المكتب التعريفي لمجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية (المجلس التركي) في العاصمة بودابست.

ومن المنتظر أن يلتقي جاويش أوغلو كلًّا من رئيس وزراء المجري ​فيكتور أوربان​ ووزير الخارجية والتجارة الخارجية ​بيتر زيجارتو​.

وكانت قد طلبت المجر يوم الثلثاء، الحصول على صفة مراقب في المؤسسة التركية الدولية للثقافة والتراث، ومقرّها العاصمة الأذربيجانية باكو.

يُذكر أنّ المجر كانت قد حصلت على صفة مراقب في المجلس التركي، خلال قمة المجلس المنعقد في 3 أيلول 2018 في مدينة "تشولبون آتا"، ب​قرغيزيا​.