الخطوط الجوية القطرية تعلن تسجيل خسائر بقيمة 639 مليون دولار

أعلنت الخطوط الجوية القطرية انها تكبدت خسائر بلغت 639 مليون دولار في السنة المالية التي انتهت في آذار 2019، وعزت الشركة ذلك الى إغلاق أسواق رئيسية بوجهها.
وقالت الخطوط الجزية القطرية في بيان إن السنة المالية "كانت مليئة بالتحديات"، مبدية أسفها لـ"تسجيل خسائر صافية بلغت 2,3 مليار ريال قطري (639 مليون دولار) تعود الى خسارة وجهات ناضجة كانت تحظى بإقبال كبير وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات اسعار الصرف".
وأكدت "أن القواعد الاساسية لأعمالنا تبقى قوية للغاية"، كاشفة عن اضافتها 31 وجهة جديدة "منذ بدء الحصار غير الشرعي"، لتعمل عليها الطائرات التي كان يتم تشغيلها على الوجهات المتوقفة، اضافة الى طائرات جديدة.
ولفتت الى أن اسطول الخطوط الجوية القطرية زاد عدده 25 طائرة "إلى درجة ان الشرطة رحّبت بطائرتها الـ250 في آذار 2019".
وتفرض الامارات، التي كانت تعد سوقا رئيسية للشركة القطرية، بالاضافة الى السعودية والبحرين ومصر حصارا اقتصاديا على قطر منذ عام 2017، وقامت باغلاق مجالاتها الجوية وحدودها واسواقها بوجه الدوحة.
وتتهم هذه الدول قطر بإقامة روابط مع جماعات متطرفة وقربها من ايران، ، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
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