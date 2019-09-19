غوتيريس يعلن توصل أفرقاء سوريا الى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، توصل الأفرقاء السورية إلى "اتفاق" على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، واعتبر ذلك مدخلاً أساسياً للعملية السياسية لحل النزاع.

وخلال ​مؤتمر​ صحفي في مقر ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​، أكد أنه "يوجد الآن اتفاق بين جميع الجهاتعلى تكوين اللجنة، والمبعوث الأممي غير بيدرسن يضع اللمسات النهائية معهم في ما يتعلق بالاختصاصات، ونأمل أن يتم الانتهاء من ذلك قريباً"، معربا عن أمله بأن "تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي".

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