جوزيف حنوش مخطوف منذ 3 أسابيع: هل أصبح داخل الأراضي السوريّة؟

في أواخر شهر آب الفائت، برزت قضية خطف المواطن جوزيف حنوش، في بلدة كفردبش البقاعية، الأمر الذي استنفر الفعاليات السياسية في منطقة البترون، التي سعت إلى متابعة هذه القضية مع رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ للإفراج عنه، الذي أجرى بدوره إتصالات مع قادة الأجهزة الأمنيّة المعنية على هذا الصعيد.

حتى الآن ليس هناك من رواية واضحة لما حصل، باستثناء نفي الخلفيّات السّياسية لعمليّة الخطف، خصوصاً أن حنوش لا ينتمي إلى أيّ جهة سياسية، بحسب ما يؤكد أكثر من مصدر متابع، في حين أنّ مثل هذه العمليات تتكرّر في ​منطقة البقاع​ لعدة أسباب، منها الخطف مقابل الحصول على فدية ماليّة.

في التفاصيل المعروفة، أن حنوش، الذي يعمل معقّب معاملات في ​مصلحة تسجيل السيارات​، كان في طريقه إلى منطقة البقاع لإيصال بريد، بعد أن كان أحد الموظفين لديه قد تقدم بإستقالته قبل نحو يومين من الحادثة، وهو كان برفقة عدة أشخاص خلال حصول عمليّة الخطف، إلا أن الخاطفين تركوا الآخرين واكتفوا بخطفه وحده، في وقت كان اسم حنوش قد برز في ملفّ قضائي آخر على علاقة بالفساد في مصلحة تسجيل السيارات.

في هذا السياق، تفيد معلومات حصلت عليها "النشرة"، أن التواصل الأخير بين الخاطفين والعائلة كان قبل أكثر من اسبوعين، حيث طلبوا الحصول على فدية مالية تبلغ نحو نصف مليون دولار قبل أن ينقطع التواصل بينهما، لكن في المقابل هناك معلومات تتحدث عن رصد أحد الأجهزة الأمنيّة إتصالات بين حنوش والخاطفين سبقت الحادثة، الأمر الذي يرجّح وجود خلافات سابقة بين الجانبين، محورها مالي بالدرجة الأولى.

في المعطيات المتوفرة حتى الآن، أنّ الجهة الخاطفة هي عبارة عن عصابتين من أبناء منطقة البقاع، تعملان في مجال سرقة السيارات والسلب بقوّة السلاح، وهي عملت على نقله إلى منطقة حدوديّة تقع داخل الأراضي السوريّة، في حين أن الإتصالات القائمة للإفراج عنه لم تصل إلى النتيجة المرجوة حتى الآن.

من جانبه، يشير وكيل الدفاع عن حنوش المحامي مارك حبقة، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن لا جديد في الملف حتى الآن، لكن المعلومات الأخيرة تفيد بأنه بات داخل الأراضي السورية، نظراً إلى أنه يتواصل مع العائلة عبر رقم هاتف سوري، ويلفت إلى أن الإتصال الأخير بين الجانبين كان أول من أمس بعد إنقطاع لعدة أيام.

بالتزامن، يؤكّد المحامي حبقة أن لا معلومات لديه عن رصد إتصالات سابقة لعمليات الخطف بين حنوش والجهة الخاطفة، أو عن وجود أي علاقة بينهما، ويوضح أن الملف يتابع من قبل ​مخابرات الجيش اللبناني​ و​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​، في حين تغيب المتابعة السياسية من قبل أي جهة، حيث يشير إلى عدم وجود أيّ إتصالات على هذا الصعيد، بينما رئيس المجلس النيابي قام بها قبل نحو اسبوعين من دون أن تتبلّغ العائلة بأي جديد حتى الآن.

في المحصلة، تُطرح حول هذه القضية الكثير من علامات الإستفهام، لا سيما لناحية الغموض التي يكتنفها، في وقت يغيب مواطن لبناني عن عائلته منذ نحو 3 أسابيع، والمطلوب اليوم قبل أيّ أمر آخر الإفراج عنه، وأخذ الإجراءات التي تحول دون تكرار ما جرى في المستقبل.

